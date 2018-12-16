Brezilya Basını Yazdı: Galatasaraylı Mariano, Flamengo'ya Transfer Oldu

Galatasaray'da forma giyen ve bir süredir Flamengo'nun radarında olan Mariano ile yollar ayrılıyor. Brezilyalı futbolcunun Flamengo'ya transferine kesin gözüyle bakılırken, Fox Sports'un haberine göre bu transfer %99 sonuçlandı.

Galatasaray yönetimi Ocak ayında önceliği golcü transferine verirken, yönetim bir yandan da elden çıkaracağı futbolcuları belirliyor. Fox Sports Brasil'in haberine göre, Galatasaray ile Flamengo arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve bu transfer %99 itibariyle sonuçlandı. Ocak ayında Mariano'nun resmen ayrılacağı öne sürüldü.

FİYATI 2,5 MİLYON EURO

Flamengo, Galatasaray'a 2.5 milyon euroluk teklif etti. Sarı kırmızılı kulüpte kararı Teknik Direktör Fatih Terim verecek. Mariano'nun da bu teklife 'hayır' demediği ve sarı kırmızılı kulübün kabul etmesi halinde olumlu yanıt vereceği belirtildi.

Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı kırmızılı formayla 17 maça çıktı ve 2 asist yaptı.