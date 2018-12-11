Brezilya BM Küresel Göç Sözleşmesi'nden Çekilecek

SAO Brezilya
'nın yakında göreve başlayacak Dışişleri Bakanı
Ernesto Araujo, güvenli, düzenli ve insani göçü temin etmeyi amaçlayan Küresel Göç Sözleşmesi'nden çekileceklerini açıkladı.
Araujo, Twitter
'dan yaptığı açıklamada, "göçün, küresel bir mesele gibi değil her ülkenin kendi gerçeği ve egemenliğine göre değerlendirilmesi gerektiğinden" Brezilya'da yeni hükümetin, Küresel Göç Sözleşmesi'nden çekileceğini duyurdu.
Araujo, ocakta aşırı sağcı yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetiminde dışişleri bakanlığı görevini yürütecek. Birleşmiş Milletler
'e (BM
) üye ülkelerin hazırladığı Küresel Göç Sözleşmesi hafta başında Fas
'ta imzalanmıştı.
Yasal bağlayıcılığı bulunmayan anlaşmanın, uluslararası iş birliği için çerçeve niteliği taşıdığı ve göçmenlere insan haklarından yararlanma imkanı vereceği ifade ediliyor.
Birleşmiş Milletler,Brezilya
11 Aralık 2018 Salı 20:16