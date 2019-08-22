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Brezilya Çevre Bakanı'na "çevre" protestosu

Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, iklim değişikliği hakkında düzenlenen bir toplantıda kürsüye çıktığı sırada bir grup çevreci tarafından protesto edildi.

22.08.2019 15:22 Brezilya Çevre Bakanı'na
Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, iklim değişikliği hakkında düzenlenen bir toplantıda kürsüye çıktığı sırada bir grup çevreci tarafından protesto edildi.
BBC'nin haberine göre, Latin Amerika ve Karayipler İklim Haftası vesilesiyle Birleşmiş Milletler'in (BM) Brezilya'nın Salvador şehrinde düzenlediği konferansta konuşma yapması için ismi anons edilen Bakan Salles bir grup tarafından ıslıklandı ve yuhalandı.
İklim değişikliğine karşı harekete geçilmesi amacıyla düzenlenen konferansa katılan Salles'a tepki gösterenlerin "Amazon Bölgesi yanıyor" diye bağırdıkları bildirildi.
Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, Brezilya'da bu yıl 72 bin 843 yangın çıkarken, ülkedeki orman yangınları son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, orman yangınlarının arkasında çevreci sivil toplum kuruluşlarının olabileceğini belirtmişti.
Amazonlar'daki orman tahribatında Bolsonaro etkisi
Sivil toplum kuruluşları ise Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Devlet Başkanı Bolsonaro hükümetinin, yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını ileri sürüyor.
Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.
INPE'nin daha önce yayımladığı raporlarda Amazonlar'daki orman tahribatı bir yıl içerisinde yüzde 80'den fazla artış göstermişti. Enstitünün raporlarına öfkelenen Bolsonaro, bunların ülkenin itibarını zedelediğini ileri sürmüş ve INPE'nin Brezilya'nın değil, bazı sivil toplum kuruluşlarının hizmetinde çalıştığını savunmuştu.
Olaydan kısa süre sonra da INPE Başkanı Ricardo Galvao, görevine devam etmeyeceğini belirterek istifa etmiş ve sebebini "sürdürülemez bir durum" olarak açıklamıştı.

Brezilya, Güncel

Kaynak: AA

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