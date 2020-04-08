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Brezilya'da 122 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Latin Amerika ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen Brezilya'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 686'ya yükseldi.

08.04.2020 01:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 01:12
Brezilya'da 122 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Latin Amerika ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen Brezilya 'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 686'ya yükseldi.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 122 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 686'ya, vaka sayısı ise 14 bin 18'e ulaştı.
Brezilya'nın ve Güney Amerika'nın en büyük kenti olarak bilinen ve salgından en çok etkilenen Sao Paulo'da Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 304'e yükseldi.
Öte yandan Sao Paulo Valisi Joao Doria yaptığı basın açıklamasında, kentin en büyük ikinci parkının içinde bulunan Ibirapuera Atletizm stadyumunun virüs kapsamında sahra hastanesine dönüştürüleceğini duyurdu.
Doria sahra hastanesini 1 Mayıs'a kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta ilan edilen acil durumun ise 22 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi.
Ülkenin güney ve güneydoğusundaki eyaletlerin valileri yaptıkları açıklamada, "ekonomik çöküşten" kurtulmak için Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya "acil eylemler" ortaya koyması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Amerika, Latin Amerika, Sao Paulo, Brezilya, Güncel
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