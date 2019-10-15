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Brezilya'da 7 katlı bina çöktü

RIO DE Brezilya'nın Ceara eyaletinde 7 katlı bir binanın çöktüğü bildirildi.

15.10.2019 21:34Brezilya'da 7 katlı bina çöktü
RIO DE Brezilya'nın Ceara eyaletinde 7 katlı bir binanın çöktüğü bildirildi.
İtfaiye yetkilileri, Forteleza kentinin lüks mahallelerinden birinde 7 katlı bir binanın çöktüğünü, binanın enkazında 1 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.
İtfaiye yetkilisi Cleyton Bezerra, enkazdan 10 kişinin yaralı kurtarıldığını, 9 kişinin daha enkaz altında olabileceğini belirtti.
Bezerra, binanın bazı kısımlarında halen çökme tehlikesi bulunması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü söyledi.
İtfaiye sözcüsü Romario Fernandes, arama kurtarma çalışmalarının uzun sürebileceğini ifade etti.
Enkaz altında kalan kişilerden ikisinin, yakınlarıyları cep telefonuyla iletişime geçtiği öğrenildi.

Brezilya, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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