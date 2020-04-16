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Brezilya'da 99 yaşındaki gazi bu kez de Kovid-19'u yendi

BUENOS Brezilya'da 99 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Ermando Piveta, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

16.04.2020 04:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 04:04
Brezilya'da 99 yaşındaki gazi bu kez de Kovid-19'u yendi
BUENOS Brezilya 'da 99 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Ermando Piveta, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Brezilya Savunma Bakanlığı, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı savaşan 99 yaşındaki Piveta'nın hastaneden taburcu edildiği görüntüleri paylaştı.
Asker kepi ile pantolonu giyen ve asker selamı veren Piveta, hastane çalışanlarının alkışları ve bir askerin borazanla çaldığı askeri marş eşliğinde ülkenin başkenti Brasilia'daki Silahlı Kuvvetleri Hastanesinden taburcu edildi.
Piveta, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bu mücadeleyi kazanmak (İkinci Dünya Savaşı) savaşı kazanmaktan daha önemliydi." dedi.
Bakanlık da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermando bir savaşı daha kazandı, bu sefer yeni tip koronavirüse karşı." ifadelerini kullandı.
Piveta, İkinci Dünya Savaşı'nda Brezilya'nın Senegal'deki topçu birliğinde bulunmuş ve ardından ülkesinin doğusunda yer alan Alagoas eyaletinin başkenti Maceio'da teğmen olarak görev yapmıştı.
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, 1736 kişinin ölümüne neden olan ve 28 bin 320 kişide görülen Kovid-19'dan bölgede en çok etkilenen ülke olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Brezilya, Güncel
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