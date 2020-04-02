Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Brezilya'da Amazon kabilesine mensup çevre aktivisti öldürüldü

Brezilya'da, Amazon ormanlarında koruma altındaki yerli bir kabilenin üyesi silahlı kişilerce öldürüldü.

02.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:18
Brezilya'da Amazon kabilesine mensup çevre aktivisti öldürüldü
Brezilya 'da, Amazon ormanlarında koruma altındaki yerli bir kabilenin üyesi silahlı kişilerce öldürüldü.
BBC'nin haberine göre, Maranhao eyaleti yetkilileri, Guajajara kabilesinden yerli toprakların savunucusu Zezico Guajajara'nın cansız bedeninin köyünün yakınlarında bulunduğunu belirtti.
Guajajara'nın aynı zamanda eski bir öğretmen ve bölgede yasa dışı ağaç kesimi yapan çetelerle mücadele için kurulan "Orman Muhafızları" isimli grubun destekçisi olduğu, cinayetin kim tarafından işlendiğinin henüz bilinmediği ifade edildi.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
Guajajara'nın 6 ay içinde cinayete kurban giden 5. aktivist olması, Amazon ormanları koruyucularına yönelik şiddet konusunda endişeleri artırdı.
Brezilya'da, nüfusları yaklaşık 20 bini bulan yerli kabilelerinden biri olan Guajajaralar, 2012'de Arariboia yerli topraklarını korumak için Orman Muhafızlarını kurdu.
Yerli lideri Olimpio Guajajara, Zezico Guajajara'yı, "hayatı savunan bir adam, bir başka yoldaş savaşçı" diye nitelendirerek "Ölümünün yasını tutuyoruz. Ormanı tüm insanlık için koruyoruz, ancak bizi öldürmek isteyen kuvvetli güçler var." dedi.
Diğer yandan, Brezilya Yerli Halklar Derneği (APIB), Guajajara'nın ölümüyle ilgili kapsamlı soruşturma çağrısında bulundu.
APIB'den yapılan açıklamada, işlenen son cinayetin, "yerli halka, özellikle de topraklarını işgalcilere karşı korumak için mücadele eden liderlere karşı artan şiddetin bir kanıtı" olduğu belirtildi.
Brezilya'da toprak ve çevre aktivistleri, doğa koruma alanlarıyla ilgili yaptıkları çalışmalardan ötürü madencilik ve ağaç endüstrisinin hedefi oluyor.

Amazonlardaki orman tahribatında Bolsonaro etkisi
Bazı sivil toplum kuruluşları, Amazonlardaki orman tahribatının artmasında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin, yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.
Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonların korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.
1 Ocak 2019'da göreve başlayan Bolsonaro, iktidarı süresince Amazon Ormanlarını korumakla görevli çevre ve yerli hakları ajanslarının bütçesinde yüzde 25, orman yangınlarını önlemek için ayrılan bütçede yüzde 23 kesintiye gitmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Brezilya, Amazon, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Brezilya'da Amazon kabilesine mensup çevre aktivisti öldürüldü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Belediye başkanlarına talimat verdi: Durumu olmayanlara destek olun Haberler
Belediye başkanlarına talimat verdi: Durumu olmayanlara destek olun
Antarktika’nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:56: DHA YURT BÜLTENİ-18 - Haber 17:56: Şahinbey Belediyesinden öğrencilere uzaktan eğitim - Haber 17:56: Kadirli'de depo yangını - Haber 17:54: SULTANGAZİ VE BAYRAMPAŞA'DA SAHTE MASKE OPERASYONU - Haber 17:54: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, belediye başkanları toplantısında konuştu: (2) - Haber 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar - Ekonomi 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber