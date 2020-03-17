Brezilya'da binden fazla mahkum Covid-19 önlemleri nedeniyle cezaevlerinden firar etti
Brezilya'da koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle bazı cezaevlerinde isyan çıktığı, farklı kentlerde yaklaşık 1350 mahkumun firar ettiği bildirildi
17.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:19
Brezilya 'da koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle en az 4 cezaevinde isyan çıktı.
Farklı kentlerde binin üzerinde mahkum firar etti. Yerel medya kaçan mahkum sayısını bin 350 olarak duyurdu.
Farklı kentlerde binin üzerinde mahkum firar etti. Yerel medya kaçan mahkum sayısını bin 350 olarak duyurdu.
Kaynak: Euronews.com
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