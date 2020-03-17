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Brezilya'da binden fazla mahkum Covid-19 önlemleri nedeniyle cezaevlerinden firar etti

Brezilya'da koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle bazı cezaevlerinde isyan çıktığı, farklı kentlerde yaklaşık 1350 mahkumun firar ettiği bildirildi

17.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:19
Brezilya'da binden fazla mahkum Covid-19 önlemleri nedeniyle cezaevlerinden firar etti
Brezilya 'da koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle en az 4 cezaevinde isyan çıktı.

Farklı kentlerde binin üzerinde mahkum firar etti. Yerel medya kaçan mahkum sayısını bin 350 olarak duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Brezilya, Dünya

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