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Brezilya'da binlerce kişinin katıldığı partide izdiham 9 ölü, 20 yaralı

Brezilya'da binlerce kişinin katıldığı partide izdiham 9 ölü, 20 yaralıBrezilya, (DHA)- Brezilya'da polisten kaçan şüphelilerin binlerce kişinin katıldığı partinin yapıldığı sokağa girmesi ve polise ateş açması sonucu çıkan izdihamda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

02.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:26
'da binlerce kişinin katıldığı partide izdiham 9 ölü, 20 yaralı
Brezilya, (DHA)- Brezilya'da polisten kaçan şüphelilerin binlerce kişinin katıldığı partinin yapıldığı sokağa girmesi ve polise ateş açması sonucu çıkan izdihamda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.
Olay, Brezilya'nın Sao Paulo kentinin Paraisopolis bölgesinde meydana geldi. Yerel medyaya konuşan yetkililer, polisin bir grup şüpheliyi kovaladığını, şüphelilerin ise motosikletle kaçarak yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bir partinin bulunduğu sokağa giriş yaptığını açıkladı. İnsanları kalkan olarak kullanan şüpheliler, polise ateş açınca, binlerce kişi farklı yönlere doğru koşmaya başladı. Panik halindeki insanların birbirlerini ezerek sokaktan çıkmaya çalıştıkları olayda, 9 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu ifade edildi.
Brezilya'da binlerce kişinin katıldığı partide izdiham 9 ölü, 20 yaralı

Brezilya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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