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BBC

Brezilya'da çete lideri, hapishaneden kızı kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

Polis, Rio de Janeiro kentinde hapisteki bir çete liderinin, kendisini ziyarete gelen 19 yaşındaki kızının kılığında kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.

05.08.2019 12:59 Brezilya'da çete lideri, hapishaneden kızı kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

Brezilya polisi, Rio de Janeiro kentinde hapisteki bir çete liderinin, kendisini ziyarete gelen 19 yaşındaki kızının kılığında kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.

"Kısa" lakabıyla bilinen Clauvino da Silva'nın ziyaret saatinde, kızının yüzünün kopyalandığı bir maskeyle kadın kılığında hapishaneden çıkmaya çalıştığı ancak şüpheli hareketleri nedeniyle dikkat çektiği belirtiliyor.

Brezilya polisinin yayımladığı videoda dar kot pantolon, üzerinde donat ve kalpler bulunan pembe tişört giyen ve peruk takan da Silva, silikon maskesini çıkartırken ve polise gerçek adını söylerken görülüyor.

'Kızıl Komuta' çetesinin liderlerinden

Clauvino da Silva'nın, Rio'da uyuşturucu trafiğini büyük bölümünü kontrol eden "Kızıl Komuta" çetesinin liderlerinden biri olduğu belirtiliyor.

Da Silva'nın en yüksek güvenlikli başka bir yere nakledildiği ve disiplin cezası alacağı açıklandı.

Polis Gericino Hapishanesi'nde Cumartesi günü yaşanan olayda işbirlikçilerinin yanı sıra da Silva'nın kızının olası rolünün de araştırıldığını duyurdu.


Fabio Alves Da Silva, Brezilya, Polis, Dünya
BBC


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