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Brezilya'da çöken 7 katlı bina

RIO DE Brezilya'nın Ceara eyaletinde salı günü çöken 7 katlı binanın enkazında 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e çıktığı bildirildi.

17.10.2019 09:48Brezilya'da çöken 7 katlı bina
RIO DE Brezilya'nın Ceara eyaletinde salı günü çöken 7 katlı binanın enkazında 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e çıktığı bildirildi.
İtfaiye yetkilisi Eduardo Holanda, Forteleza kentinin lüks mahallelerinden birinde önceki gün 7 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini belirtti.
Holanda, enkaz altında kaldığı sanılan 7 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti.
Yetkililer, binanın çökme nedeninin henüz netlik kazanmadığını belirtirken, polis soruşturma başlattı.
İtfaiye yetkilisi Cleyton Bezerra, önceki gün, binanın enkazında 1 kişinin cesedine ulaşıldığını, 10 kişinin yaralı kurtarıldığını ve 9 kişinin daha enkaz altında olabileceğini açıklamıştı.

Brezilya, Eduardo, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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