Haberler » Güncel » Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılması talebi - Haber

Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılması talebi

RIO DE Brezilya'da avukat ve eski bakanlardan oluşan bir grup, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) "Amazon yağmur ormanlarının korunmasındaki yetersizliği" nedeniyle Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

29.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:38Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılması talebi
RIO DE 'da avukat ve eski bakanlardan oluşan bir grup, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) " yağmur ormanlarının korunmasındaki yetersizliği" nedeniyle Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.
Avukatlar, eski bakanlar, çevreci ve filozoflardan oluşan grup düzenlediği basın toplantısında, yerli halklara yönelik hak ihlalleri, Amazon ormanlarını ve bu halkların yaşadığı yerleri korumadaki yetersizliğinden dolayı UCM'den Bolsonaro hakkında inceleme başlatmasını istedi.
Sao Paulo'daki Fundacao Getulio Vargas Üniversitesinden hukuk profesörü Eloisa Machado de Almeida, Bolsonaro yönetiminin yerli kabilelere "kapsamlı ve sistematik saldırıda bulunduğunu" ileri sürerek, UCM'ye gönderdikleri belgelerde Bolsonaro'nun yaptığı 33 eylem ve yorumun yer aldığını belirtti.
Eski Devlet Başkanı Lula'dan hükümete tepki
Ay başında serbest bırakılan aynı zamanda hakkındaki suçlamalar devam eden Eski Devlet Başkanı Lula da Silva, El Pais gazetesine verdiği röportajda, Bolsonaro hükümetinin beklediğinden "çok daha kötü" olduğunu savundu.
Lula, "Bence bu hükümetin yönetim şekli, Brezilya için büyük bir risk oluşturuyor." ifadesini kullanarak, hükümetin demokrasiden uzak olduğu yorumunda bulundu.
Amazonlar'daki orman tahribatında Bolsonaro etkisi
Bazı sivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro liderliğindeki hükümetin yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezalarıyla ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.
Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

Brezilya, Amazon, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:44 Irak'ta şiddet dinmiyor
12:44 Hakkı bulut'un kızının evine giren kişi hakim karşısında
12:44 Air Serbia, İstanbul Havalimanı uçuşlarını 11 Aralık'ta başlatacak
12:44 Turkcell'den veri transferinde dünyada bir ilk
12:44 Sakarya'daki hırsızlık zanlıları İstanbul ve Kocaeli'de yakalandı
12:36 ABD, Suriye'de YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:41 İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti
11:31 Bin liralık indirim için yağmura aldırış etmeden saatlerce sıra beklediler
11:15 Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:24 Çalıştığı firmaya ait 250 bin lirayı çaldı! Kapkaç anı saniye saniye kamerada
10:17 İzmirli esnaftan 'Black Friday'e karşı 'Bereketli Cuma' kampanyası
29.11.2019 12:45:25