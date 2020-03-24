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Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro'ya "Kovid-19" protestosu

Brezilya'da milyonlarca kişi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasına karşı gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle balkonlarda tencere tava çalarak protesto etti.

24.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:22
Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro'ya
Brezilya 'da milyonlarca kişi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasına karşı gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle balkonlarda tencere tava çalarak protesto etti.
Latin Amerika ülkelerinde yayın yapan televizyon kanalı Telesur'un internet sitesindeki habere göre, bölgede Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke olan Brezilya'nın Sao Paulo ve Rio de Janeiro kentlerinde, milyonlarca Brezilyalı tencere ve tavalarla balkonlara ve camlara çıkarak, ışıkları yakıp söndürerek Bolsonaro'nun istifasını istedi.
Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemleri daha önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro, 18 Mart'ta ise maske takan bazı bakanlarıyla birlikte yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için acil durum tedbirlerini, ekonomiyi ve dar gelirli aileleri desteklemek amacıyla mali yardım paketini duyurmuştu.
Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da milyonlarca kişi, Bolsonaro'nun televizyonda yayınlanan konuşması sırasında, ellerinde tencere ve tavalarla balkonlara ve camlara çıkmış, ışıkları yakıp söndürmüştü. Bolsonaro'nun istifasını isteyen eylemciler protestolarına akşam daha geniş katılımla devam etmişti.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan ülkede bin 967 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Sao Paulo, Brezilya, Güncel

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