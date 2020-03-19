Brezilya’da virüse karşı alınan tedbirleri ’histeri ve kuruntu’ olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti

Tüm dünyada koronavirüs salgınına karşı tedbirler artırılırken Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun bir televizyon programında yaptığı açıklama Brezilyalıları kızdırdı. Ölümcül virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro, ülkede milyonlarca kişi tarafından protesto edildi.

ALINAN TEDBİRLER "HİSTERİ VE KURUNTU"

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemleri kısa süre önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkede milyonlarca kişinin tepkisini çekti. Bolsonaro'yu evlerinin balkonuna çıkan milytonlarca Brezilyalı elerindeki tencere ve tacaları çalarak protesto etti. Protesto eylemi dün öğleden sonra Brezilya Devlet Başkanının televizyonda yayınlanan konuşması sırasında başladı, akşam daha geniş katılımla devam etti.

"RESMİ KAYITLARA YANSIMAYAN VAKALAR OLABLİR"

Bolsonaro, konuşmasında Brezilya'da resmi istatistiklere yansımayan vakaların olabileceğini de kabul etmişti. Protesto, Bolsonaro'nun yönetimine karşı en geniş katılımlı eylem oldu. Brezilya'da yeni tip koronavirüsten 4 kişi öldü, ülkede iki bakan dahil 500 üzerinde vaka olduğu açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Florida'ya gittiği ekipte 14 kişide Kovid-19 tespit edilmesine rağmen Bolsonaro'ya iki kez yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıktığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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