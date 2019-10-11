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Brezilya'da eski Devlet Başkanı Collor'a yolsuzluk soruşturması

SAO Güney Amerika ülkesi Brezilya'da eski Devlet Başkanı Senator Fernando Collor hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

11.10.2019 23:40Brezilya'da eski Devlet Başkanı Collor'a yolsuzluk soruşturması
SAO Güney Amerika ülkesi Brezilya'da eski Devlet Başkanı Senator Fernando Collor hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı.
Federal Savcılığın başlattığı soruşturmada de Mello, 2010-2016 yıllarında 1,5 milyon dolar değerindeki emlak yatırımını başka bir şahıs üzerinde göstererek, vergi kaçırmakla suçlanıyor.
Soruşturma kapsamında polis Collor'un memleketi Curitiba'da bazı varlıklara el koydu.
1990-1992 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten 70 yaşındaki Collor hakkındaki dava, Yüksek Mahkeme'de görülecek.

Güney Amerika, Brezilya, Güncel

Kaynak: AA

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