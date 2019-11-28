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Brezilya'da eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın mahkumiyet süresi uzatıldı

RIO DE Brezilya'da cezaevinden ay başında tahliye edilen eski Devlet Başkanı Lula da Silva hakkındaki yolsuzluk suçlamasıyla ilgili verilen hapis cezası artırıldı.

28.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:48Brezilya'da eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın mahkumiyet süresi uzatıldı
RIO DE 'da cezaevinden ay başında tahliye edilen eski Devlet Başkanı Lula da Silva hakkındaki yolsuzluk suçlamasıyla ilgili verilen hapis cezası artırıldı.
Temyiz mahkemesi olarak görev yapan Dördüncü Bölge Federal Mahkemesi (TRF-4), Yüksek Mahkemenin "sanığın yargılandığı davanın temyiz süreci devam ederken hapiste bulunmasının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle" verdiği kararla serbest kalan Silva hakkında yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarından verilen mahkumiyet kararını yeniden onadı.
Mahkeme heyeti, Silva'ya daha önce verilen 12 yıl 1 aylık hapis cezasını 17 yıl 1 aya çıkardı.
Eski Devlet Başkanı kararı bir üst mahkemeye taşıyabilecek.
Aynı mahkeme, Lula da Silva'ya yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla federal mahkemede daha önce verilen mahkumiyet kararını onamış ve 9,5 yıl olan hapis cezasını 12 yıla çıkarmıştı.
Eski Devlet Başkanı Silva, 8 Kasım'da tahliye edilmişti

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesince "pasif yolsuzluk ve kara para aklama" suçlarından aldığı 12 yıl 1 aylık hapis cezası kesinleşen eski Brezilya Devlet Başkanı Silva, 8 Nisan 2018'de federal polise teslim olmuştu.

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinin başkenti Curitiba'da bir hapishanede 19 aydır hapis yatan Silva, tahliye talebinin kabul edilmesinin ardından 8 Kasım'da serbest bırakılmıştı.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Silva, tüm bu iddiaların, favoriler arasında gösterildiği devlet başkanı seçimine girmesini engellemek amacıyla siyasi rakiplerince ortaya atıldığını savunmuştu.

Fabio Alves Da Silva, Brezilya, Güncel

Kaynak: AA

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