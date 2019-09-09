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Brezilya'da 'film gibi' banka soygunu

Brezilya'da soyguncular, bankaya girerek içerideki müşterileri ve çalışanları rehin aldı.

09.09.2019 11:03 Brezilya'da 'film gibi' banka soygunu
Brezilya'da soyguncular, bankaya girerek içerideki müşterileri ve çalışanları rehin aldı. 2 soyguncu rehineleri kontrol ederken, diğer soyguncu da kasaları boşalttı. Soyguncular polis gelmeden olay yerinden kaçtı.


Brezilya'nın Santa Catarina eyaletindeki Blumenau bölgesindeki bir banka soyuldu. Tüfeklerle içeriye giren soyguncular, havaya ateş açtıktan sonra çalışanları ve müşterileri rehin aldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen soygunda, bankaya giren soyguncuların, tüfeklerini etraftaki insanlara doğrulttuğu görüldü. Bu sırada banka çalışanları ve müşterilerin gruplar halinde yerde yattıkları ve siper aldıkları; soygunculardan birinin kasaların bulunduğu bölüme giderek yanındaki banka çalışanı ile beraber kasaları boşalttığı görüldü.


Ardından rehinelerle dışarıya çıkan soyguncular, etraflarına rehinelerden oluşan bir insan zinciri oluşturarak, kendilerini güvence altına aldı ve bindikleri kamyonetle olay yerinden kaçtı.


Polis, tam olarak kaç soyguncu olduğunu henüz belirleyemezken, soyguncuların kaçtığı kamyonetin, bankaya yakın bir bölgede yanmış olarak bulunduğunu duyuruldu. Soygunculara dair net bir bilgi paylaşılmazken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



Brezilya, Polis, Dünya

Kaynak: DHA

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