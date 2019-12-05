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Brezilya'da gecekondu mahallesi sakinleri polis şiddetini protesto etti

SAO Güney Amerika ülkesi Brezilya'da Sao Paolo kentindeki gecekondu mahallesi Paraisopolis'te üç gün önce dokuz kişinin yaşamını yitirdiği polis baskını protesto edildi.

05.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:06Brezilya'da gecekondu mahallesi sakinleri polis şiddetini protesto etti
SAO Güney Amerika ülkesi 'da Sao Paolo kentindeki gecekondu mahallesi Paraisopolis'te üç gün önce dokuz kişinin yaşamını yitirdiği polis baskını protesto edildi.
Paraisopolis'te sokakları dolduran yüzlerce mahalle sakini, bir sokak partisinde eğlenen dokuz gencin ölümüne yol açan baskındaki polis şiddetine dikkat çekti.
Valilik binasına doğru yürüyen protestocular, "Trajedi değil cinayet!" ve "Kurbanlara adalet!" sloganları attı.
Baskının herhangi bir somut gerekçe olmaksızın gerçekleştirdiğini ileri süren protestocular, polisin çıkan kargaşada kalabalığı çıkmaz sokaklara yönlendirerek üzerlerine ateş açtığı ve suçsuz gençlerin ölümüne sebep olduğunu savundu.
Öte yandan kentin Kamu Güvenliği Sekreterliği binası önünde de ayrı bir protesto gösterisi düzenledi.
Sao Paulo Polis Denetçisi Bendito Mariano, olayla ilgili yaptığı açıklamada, baskında yaşananların titizlikle sorgulanacağını ifade ederek polisin bu tür asayiş operasyonlarında uyguladığı protokolleri değiştirmesi gerektiğini vurguladı.
Polis, pazartesi günü kendilerine ateş eden şüphelileri takip ettikleri gerekçesiyle mahalleye operasyon düzenlemiş, çıkan arbedede ara sokaklara kaçan kalabalık üzerine ateş açmış, dokuz kişi hayatını kaybetmişti.
100 bini aşan nüfusuyla Sao Paulo'nun ikinci büyük gecekondu mahallesi olan Paraisopolis'in, gökdelenlerin ve lüks rezidansların bulunduğu Morumbi semtine komşu olması, sık sık ülkedeki gelir adaletsizliğine örnek gösteriliyor.

Brezilya, Güncel

Kaynak: AA

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