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- Brezilya'da heyelanda ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

- Brezilya'da heyelanda ölenlerin sayısı 40'a yükseldi Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi, en az 41 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

08.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:35
- Brezilya 'da heyelanda ölenlerin sayısı 40'a yükseldi
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi, en az 41 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Heyelan nedeniyle onlarca ev çamur altında kalırken, binlerce kişi ise tahliye edildi.
Sao Paolo eyaletinin özellikle kıyı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Guaruja, Sao Vicente ve Santos kentlerinde Salı günü meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Yerel kaynaklar 41 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.
Arama kurtarma çalışmalarına katılan Brezilya ordusunun, Guaruja'da en az 250 aileye yiyecek ve giyecek yardımında bulunduğu belirtildi.
Yağışlar son günlerde şiddetini azaltırken, yetkililer yeni toprak kayması olabileceği konusunda halkı uyardı. - Brezilya'da heyelanda ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

Kaynak: İHA

Etiketler : Sao Paulo, Brezilya, Güncel
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