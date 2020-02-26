Haberler » Güncel » Brezilya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi - Haber

Brezilya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

26.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:14Brezilya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
Güney Amerika ülkesi 'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının görüldüğü 'nın Lombardiya bölgesine 9-21 Şubat'ta iş için seyahat eden, Sao Paulo şehrinde yaşayan 61 yaşındaki Brezilyalı bir iş adamının, hastalık şüphesiyle dün hastaneye başvurduğu belirtildi.
Yapılan testler sonucu hastanın Kovid-19 taşıdığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, hastanın yolculuk sırasında, Brezilya'ya döndüğü sürede ve hastaneyi ziyaretinde temas kurduğu kişilerin araştırıldığı kaydedildi.
Hasta, Brezilya'da ve Güney Amerika kıtasının genelinde karşılaşılan ilk Kovid-19 vakası oldu.
İtalya'da Kovid-19, şu ana kadar 8 bölge ve bir özerk eyalette 322 kişide tespit edildi. En çok vaka, 240 hastayla Milano kentinin merkezi olduğu Lombardiya Bölgesi'nde görüldü.

Güney Amerika, Brezilya, İtalya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
26.02.2020 15:35:43