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Brezilya'da kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışırken yakalanan mahkum kendini astı

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde hapishaneden kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalanan uyuşturucu baronu intihar etti.

06.08.2019 20:09 Brezilya'da kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışırken yakalanan mahkum kendini astı
Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde hapishaneden kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalanan uyuşturucu baronu intihar etti. 42 yaşındaki Clauvino da Silva hapishanesindeki odasında asılı bulundu.

Hapishane yetkilileri "Mahkumun çarşafla kendisini astığı anlaşılıyor." dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hücresinde ölü bulunan Janeiro'nun firar girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Hapishaneden kadın kılığından firar etmeye çalışan Janeiro, gardiyanların hareketlerinden şüphelenmesi üzerine yakalandı.
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Brezilya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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