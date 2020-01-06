Brezilya'da karnaval sezonu açılıyor

2020 yılının ilk günlerinde eğlence havasından çıkmayan Brezilyalılar müzik ve dans eşliğinde karnaval coşkusunu yaşamaya başladı. Ülkede karnaval sezonunun resmi açılış tarihi olan 12 Ocak öncesinde eğlence düşkünleri şehrin sokaklarında eğlendi."Blocos" adı verilen sokak karnavalları ülkenin geleneksel karnavallarından farklı olarak arabaların, kamyonların resmigeçit yapmadığı, müziğin hoparlörlerden yankılanmadığı, daha samimi bir ortamda yaşanıyor. 5 Ocak tarihinde kentin yirmi farklı bölgesinde düzenlenen ve çoğu ücretsiz olan sokak eğlencelerinde özel kostümler de giyilmiyor.