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Brezilya'da karnaval sezonu açılıyor

Eğlence düşkünleri ünlü Rio karnavalının başlangıcını simgeleyen sokak karnavallarında caddeleri doldurdu.

06.01.2020 18:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:45 Brezilya'da karnaval sezonu açılıyor
2020 yılının ilk günlerinde eğlence havasından çıkmayan Brezilyalılar müzik ve dans eşliğinde karnaval coşkusunu yaşamaya başladı. Ülkede karnaval sezonunun resmi açılış tarihi olan 12 Ocak öncesinde eğlence düşkünleri şehrin sokaklarında eğlendi.

"Blocos" adı verilen sokak karnavalları ülkenin geleneksel karnavallarından farklı olarak arabaların, kamyonların resmigeçit yapmadığı, müziğin hoparlörlerden yankılanmadığı, daha samimi bir ortamda yaşanıyor. 5 Ocak tarihinde kentin yirmi farklı bölgesinde düzenlenen ve çoğu ücretsiz olan sokak eğlencelerinde özel kostümler de giyilmiyor.
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Kaynak: Euronews.com

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