Haberler» Dünya» Haber
BBC

Brezilya'da kızının kılığına girerek cezaevinden kaçmaya çalışan uyuşturucu kaçakçısı hücresinde...

Hapishane yetkilileri, 73 yıl 10 aylık hapis cezasını çeken Clauvino da Silva'nın kendisini asarak intihar etmiş gibi göründüğünü söyledi.

06.08.2019 18:23 Brezilya'da kızının kılığına girerek cezaevinden kaçmaya çalışan uyuşturucu kaçakçısı hücresinde...

Brezilya'da kızının kılığına girip cezaevinden kaçmaya çalışan uyuşturucu kaçakçısı Clauvino da Silva hücresinde ölü bulundu. Hapishane yetkilileri, 73 yıl 10 aylık hapis cezasını çeken da Silva'nın kendisini asarak intihar etmiş gibi göründüğünü söyledi.

Gardiyanlar Pazar günü Clauvino da Silva'yı, kızının kılığına girerek kaçmaya çalışırken durdurmuştu.

42 yaşındaki da Silva'nın, silikon bir maske ve bir perukla tamamladığı kostümünü tek tek çıkarttığı video dünyanın dört bir yanında yayımlanmıştı.

Da Silva, başarısız firar girişiminden sonra Rio de Jenairo eyaletindeki Bangu 1 Hapishanesi'ne gönderilmişti.

Haber sitesi O Globo, da Silva'nın bu hapishaneye gönderilmesi sonrası bir hücrede tecrit edildiğini bildirdi.

Da Silva, ziyaretine gelen 19 yaşındaki kızına benzemek için silikon bir maske, siyah bir peruk, sutyen, tişört, gözlük kullanmıştı.

Clauvino da Silva kaçmaya çalışırken hücresinde kalan kızı ise firar girişimine karıştığı iddia edilen diğer 8 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Da Silva, 2013'te Gericin'deki bir hapishanenin kanalizasyon sisteminden kaçmayı başarmış ancak daha sonra yakalanmıştı.


Fabio Alves Da Silva, Brezilya, Dünya
BBC


Son Dakika Dünya Haberleri
19:09   Koza İpek Holding davasında sanıklara ait hisselere devlet tarafından el konulsun talebi
18:39   Keşmir kararı sonrası Pakistan'dan Hindistan'a askeri ve diplomatik baskı
18:23   Brezilya'da kızının kılığına girerek cezaevinden kaçmaya çalışan uyuşturucu kaçakçısı hücresinde...
18:09   Ankara Barosu internet denetimini RTÜK'e veren yönetmeliğe karşı dava açtı
18:09   AB, Türkiye'deki mülteci destek fonuna 127 milyon euro daha aktardı
17:54   Pernigotti - İtalya'daki tarihi fabrika kapatılmayacak, çalışanlar işsiz kalmayacak
17:43   Sibirya'da cephanelikte yangın çıktı, 10 bine yakın kişi tahliye edildi