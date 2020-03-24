Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34'e çıktı - Haberler

Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 34'e yükseldi.

24.03.2020 02:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 02:44
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34'e çıktı
Güney Amerika ülkesi Brezilya 'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 34'e yükseldi.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece söz konusu virüsün yol açtığı ölümlerin sayısı 34'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 1924'e ulaştı.
Kovid-19 salgını ülkenin 27 bölgesine yayıldı ve salgından en fazla Sao Paulo şehri etkilendi.
Brezilya'nın ve Güney Amerika'nın en büyük kenti olarak bilinen Sao Paulo'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı 745'e çıktı.
Brezilya Kongresinin alt kanadı Milletvekilleri Meclisinde çarşamba günü onaylanan ve ülkede "felaket durumu" ilan edilmesini içeren kararname, Kongrenin üst kanadı Senato üyelerinin video konferans yöntemiyle düzenlediği oturumda oy birliğiyle kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Güney Amerika, Brezilya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı ’kürdanlı’ tedbir Haberler
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Bilim Kurulu Üyesi üzerine basa basa söyledi: Herkes kendini pozitif saysın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi üzerine basa basa söyledi: Herkes kendini pozitif saysın
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson’dan koronavirüs kararı Haberler
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson'dan koronavirüs kararı
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi Haberler
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi
İmamoğlu’ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi Haberler
İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
Bakan, ’Salgının dışında değilsiniz’ deyip onları uyardı: Evde kalın Haberler
Bakan, "Salgının dışında değilsiniz" deyip onları uyardı: Evde kalın
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız? Haberler
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız?
Türkiye’de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı Haberler
Türkiye'de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı

Son Dakika Güncel Haberleri

Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı - Haber Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı - Haber İsrail polisi, Kudüs'te dezenfeksiyon yapan 4 Filistinliyi gözaltına aldı - Haber Başkentte trafik kazası: 2 yaralı - Haber Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti - Haber Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın - Haber İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi - Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı - Haber İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak - Haber Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading