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Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 92'ye çıktı

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

28.03.2020 00:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 00:44
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 92'ye çıktı
Güney Amerika ülkesi Brezilya 'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 92'ye yükseldi.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece virüsün yol açtığı ölümlerin sayısı 92'ye çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 3 bin 417'ye ulaştı.
Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti.
Brezilya Kongresinin alt kanadı Milletvekilleri Meclisinde geçen hafta onaylanan ve ülkede "felaket durumu" ilan edilmesini içeren kararname, Kongrenin üst kanadı Senato üyelerinin video konferans yöntemiyle düzenlediği oturumda oy birliğiyle kabul edilmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Amerika, Brezilya, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 92'ye çıktı - Haberler

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