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Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 299'a ulaştı

Latin Amerika ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen Brezilya'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 299'a yükseldi.

02.04.2020 23:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:54
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 299'a ulaştı
Latin Amerika ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen Brezilya 'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 299'a yükseldi.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 57 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 299'a, vaka sayısı ise 7 bin 910'a ulaştı.
Hükümet, yapılan test oranının artmasıyla beraber vaka sayısının da artacağını bildirdi.
Brezilya'nın ve Güney Amerika'nın en büyük kenti olarak bilinen ve salgından en çok etkilenen Sao Paulo'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e, vaka sayısı ise 3 bin 506'ya çıktı.
Ülkenin güney ve güneydoğusundaki eyaletlerin valileri yaptıkları açıklamada, "ekonomik çöküşten" kurtulmak için Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya "acil eylemler" ortaya koyması çağrısında bulundu.
Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Latin Amerika, Brezilya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 299'a ulaştı - Haberler

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