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Brezilya'da küçük uçak düştü 3 ölü

Brezilya'da küçük uçak düştü 3 ölüBrezilya, (DHA)- Brezilya'da Cirrus SR20 tipi küçük uçak, yerleşim bölgesine düştü.

21.10.2019 17:02
Brezilya'da küçük uçak düştü 3 ölü
Brezilya, (DHA)- Brezilya'da Cirrus SR20 tipi küçük uçak, yerleşim bölgesine düştü. Uçaktaki pilot ve 2 yolcunun hayatını kaybettiği belirtilirken; 6 bin evde elektrik kesintisinin meydana geldiği duyuruldu.
Carlos Prates Havaalanı'ndan kalkış yapan Cirrus SR20 tipi, 4 yolcu kapasiteli küçük uçak, Brezilya'nın Belo Horizonte şehrinde düştü Uçaktaki pilot ve 2 yolcunun hayatını kaybettiği, uçağın düşüş nedeninin ise henüz belirlenemediği belirtildi. Öte yandan, uçağın yerleşim bölgesine düşmesi nedeniyle 6 bin eve elektrik kesintisinin meydana geldiği açıklandı.
Brezilya'da küçük uçak düştü 3 ölü

Brezilya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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