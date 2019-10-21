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Brezilya'da küçük uçak düştü 3 ölü

Brezilya'da Cirrus SR20 tipi küçük uçak, yerleşim bölgesine düştü.

21.10.2019 17:09Brezilya'da küçük uçak düştü 3 ölü

Brezilya'da Cirrus SR20 tipi küçük uçak, yerleşim bölgesine düştü. Uçaktaki pilot ve 2 yolcunun hayatını kaybettiği belirtilirken; 6 bin evde elektrik kesintisinin meydana geldiği duyuruldu.

Carlos Prates Havaalanı'ndan kalkış yapan Cirrus SR20 tipi, 4 yolcu kapasiteli küçük uçak, Brezilya'nın Belo Horizonte şehrinde düştü Uçaktaki pilot ve 2 yolcunun hayatını kaybettiği, uçağın düşüş nedeninin ise henüz belirlenemediği belirtildi. Öte yandan, uçağın yerleşim bölgesine düşmesi nedeniyle 6 bin eve elektrik kesintisinin meydana geldiği açıklandı.



Brezilya, Pilot, Dünya

Kaynak: DHA

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