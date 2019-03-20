Brezilya'da Nükleer Yakıt Taşıyan Kamyonlara Silahlı Saldırı

Kaynak: AA

Brezilya'da silahlı kişilerin, nükleer yakıt taşıyan kamyonlara ateş açtığı bildirildi.BBC'nin haberine göre, uranyum yakıtı taşıyan kamyonlar, Angra dos Reis kentinde uyuşturucu kaçakçılarının kontrolündeki bir bölgeden geçtiği sırada saldırıya uğradı.Polis, yakıtın, nükleer Angra 2 santraline taşındığını ve kamyonlara eşlik eden polisin ateşe karşılık verdiğini açıkladı.Olayda yaralanan veya gözaltına alınan olmazken, konvoyun saldırıdan 20 dakika sonra santrale vardığı ifade edildi.