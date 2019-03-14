Son Dakika! Brezilya'da 10 Kişinin Öldüğü Okul Katliamının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Raul Brasil devlet okuluna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Brezilya Askeri Polisinden yapılan açıklamada, Sao Paulo'nun Suzano bölgesinde bulunan Raul Brasil okuluna giren iki gencin, katliamı gerçekleştirdiğini doğruladı. Saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi. Saldırı anının görüntülerinin ortaya çıkmasıyla olayın dehşeti bir kez daha görülmüş oldu.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Raul Brasil devlet okuluna dün silahlı saldırı gerçekleştirildi. Brezilya Askeri Polisinden yapılan açıklamada, Sao Paulo'nun Suzano bölgesinde bulunan Raul Brasil okuluna giren iki gencin, katliamı gerçekleştirdiğini doğruladı.

ATEŞLİ SİLAH BULUNDURMA KOLAYLAŞTIRILMIŞTI

Askeri polis ayrıca, iki saldırganın üzerinde birkaç silahın yanı sıra, sırt çantalarında patlayıcı, pala, yay ve ok bulunduğunu kaydetti. Brezilya medyası, saldıran iki gencin de intihar ettiğini iddia etti. Olay yerine altı kurtarma birimi, üç ambulans birimi ve iki helikopter gönderildi.

Ocak ayının sonunda, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, seçim kampanyasının en önemli vaatlerinden birini yerine getirmiş, ateşli silah bulundurmayı kolaylaştırmıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Brezilya polisi, saldırıyı iki eski öğrencinin yaptığını açıklamış, iki öğrencinin de saldırıdan sonra intihar ettiğini duyurmuştu. Saldırı anının görüntülerinin ortaya çıkmasıyla olayın dehşeti bir kez daha görülmüş oldu.

Kaynak: İHA