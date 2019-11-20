Haberler » Güncel » Brezilya'da özel jet düştü 1 ölü, 9 yaralı - Haber

Brezilya'da özel jet düştü 1 ölü, 9 yaralı

Brezilya'da özel jet düştü 1 ölü, 9 yaralıBrezilya, (DHA)- Brezilya'da yaklaşık bir hafta önce düşen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği jette bulunan 9 yaralıdan birinin Brezilya Federal Kongresi üyesi Guilherme Mussi'nin kardeşi olduğu çıklandı.

20.11.2019 22:50 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:51
'da özel jet düştü 1 ölü, 9 yaralı
Brezilya, (DHA)- Brezilya'da yaklaşık bir hafta önce düşen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği jette bulunan 9 yaralıdan birinin Brezilya Federal Kongresi üyesi Guilherme Mussi'nin kardeşi olduğu çıklandı.
Cessna 550 Citation II tipi özel jet, Bahia eyaletindeki Parnaiba şehrinin doğusundaki Barra Grande bölgesinde, 14 Kasım'da düştü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kazada, yaralılar arasında Brezilya Federal Kongresi üyesi Guilherme Mussi'nin kardeşi Mussi ile eşinin de bulunduğu belirtildi. Hayatını kaybeden kişinin ise Eduardo Mussi'nin eşinin kız kardeşi olduğu bilgisi paylaşıldı.
Brezilya'da özel jet düştü 1 ölü, 9 yaralı

Brezilya, Eduardo, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:14 Manisa'da tır devrildi: 1 yaralı
23:12 Birlikte çalıştığı iş arkadaşını öldürdü, 4 kişiyi bıçakla yaraladı
23:11 Galata Kulesi ve FSM Köprüsü Dünya Çocuk Hakları Günü'nde mavi renkle ışıklandırıldı
23:08 KÜÇÜKÇEKMECE'DE BABASINI SİLAHLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
23:08 Romanya'da Mevlid-i Nebi etkinliği
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
22:06 Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 8 sivil hayatını kaybetti
21:32 "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddiasına ilk ağızdan yanıt: Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmedim
20.11.2019 23:15:56