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Brezilya'da özel jet düştü: 1 ölü, 9 yaralı

Brezilya'da yaklaşık bir hafta önce düşen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği jette bulunan 9 yaralıdan birinin Brezilya Federal Kongresi üyesi Guilherme Mussi'nin kardeşi olduğu çıklandı.

21.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:53Brezilya'da özel jet düştü: 1 ölü, 9 yaralı

'da yaklaşık bir hafta önce düşen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği jette bulunan 9 yaralıdan birinin Brezilya Federal Kongresi üyesi Guilherme Mussi'nin kardeşi olduğu çıklandı.

Cessna 550 Citation II tipi özel jet, Bahia eyaletindeki Parnaiba şehrinin doğusundaki Barra Grande bölgesinde, 14 Kasım'da düştü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kazada, yaralılar arasında Brezilya Federal Kongresi üyesi Guilherme Mussi'nin kardeşi Mussi ile eşinin de bulunduğu belirtildi. Hayatını kaybeden kişinin ise Eduardo Mussi'nin eşinin kız kardeşi olduğu bilgisi paylaşıldı.



Brezilya, Eduardo, Dünya

Kaynak: DHA

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