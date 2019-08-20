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- Brezilya'da rehine krizi- Silahlı kişi otobüsteki 17 yolcuyu rehin aldı

- Brezilya'da rehine krizi Silahlı kişi otobüsteki 17 yolcuyu rehin aldıRIO DE JANERIO - Brezilya'da silahlı bir kişinin otobüste bulunan 17 yolcuyu rehin aldığı belirtildi.

20.08.2019 14:40
- Brezilya'da rehine krizi- Silahlı kişi otobüsteki 17 yolcuyu rehin aldı
- Brezilya'da rehine krizi
Silahlı kişi otobüsteki 17 yolcuyu rehin aldı
RIO DE JANERIO - Brezilya'da silahlı bir kişinin otobüste bulunan 17 yolcuyu rehin aldığı belirtildi.
Brezilya'da Rio de Janeiro ve Niteroi şehirlerini birbirine bağlayan Rio-Niteroi Köprüsü'nde silahlı bir kişinin otobüsteki yolcuları rehin aldığı öğrenildi. Maskeli şüphelinin yerel saatle 05.30'da otobüse yanıcı bir cisim fırlattığı sonrasında otobüse binerek yolcuları rehin aldığı belirtildi.
Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada, kendisini eski bir polis olarak tanıtan zanlının otobüs şoförüne aracı sağa çekip Rio de Janeiro'ya gitmesini söylediği öğrenildi. Şüphelinin sonrasında otobüsteki 3'ü kadın 5 kişiyi serbest bıraktığı, otobüste 17 kişinin rehin tutulmaya devam ettiği belirtildi.
Olay yerine polis ve askerlerin sevk edildiği bildirilirken rehin alınan yolcuların kurtarılması için ikna çalışmaları sürüyor.
- Brezilya'da rehine krizi- Silahlı kişi otobüsteki 17 yolcuyu rehin aldı

Brezilya, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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