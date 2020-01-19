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Brezilya'da sel: 6 ölü

RIO DE Brezilya'nın güneyindeki Espirito Santo eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti.

19.01.2020 23:46 | Son Güncelleme: 19.01.2020 23:46Brezilya'da sel: 6 ölü
RIO DE 'nın güneyindeki Espirito Santo eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, eyaletin Alfredo Chaves ile Iconha kasabalarında cuma gününden bu yana devam eden aşırı yağışların neden olduğu sel ve kazalarda üçer kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden yetkililer, bir kadının da kaybolduğu bilgisini paylaştı.
Yetkililer, sel sebebiyle üç köprünün yıkıldığını, ağaçların yollara devrildiğini, kasabalardaki ev ve araçlarda hasar oluştuğunu bildirdi.

Brezilya, Güncel

Kaynak: AA

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