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Brezilya'da sel ve toprak kayması: 9 ölü, 6 kayıp

SAO Brezilya'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 9 kişi hayatını kaybetti.

24.07.2019 19:50 Brezilya'da sel ve toprak kayması: 9 ölü, 6 kayıp
SAO Brezilya'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 9 kişi hayatını kaybetti.
İtfaiye yetkilileri, Pernambuco eyaletinin Recife, Olinda ve Abreu e Lima kentlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin kaybolduğunu bildirdi.
Sellerin etkili olduğu bölgelerde arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.
Seller nedeniyle eyaletteki bazı okullarda eğitime ara verildi.

Brezilya, İtfaiye, Lima, Güncel

Kaynak: AA

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