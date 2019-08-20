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Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki 32 yolcuyu rehin aldı

Brezilya'da yolcu otobüsünde silahlı adam, 32 yolcuyu rehin aldı.

20.08.2019 14:22 Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki 32 yolcuyu rehin aldı
Brezilya'da yolcu otobüsünde silahlı adam, 32 yolcuyu rehin aldı. Otobüsün bulunduğu otoyol tamamen trafiğe kapatıldı.

Rio de Janeiro'daki Rio–Niterói köprüsü üzerinde seyir eden otobüsteki silahlı adam, otobüsteki 32 yolcuyu rehin aldı. Otoyol tamamen trafiğe kapatılırken; 5 yolcunun, silahlı kişi tarafından salındığı belirtildi. Polisin, olay yerini kordon altına aldığı; silahlı adamın kimliğinin henüz belirlenemediği belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Yolcu otobüsünün görüntüsü



TEM Otoyolu, Brezilya, Güncel

Kaynak: DHA

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