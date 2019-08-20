Haberler» Güncel» Haber

Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı: 6'ncı yolcu da serbest bırakıldı.

Brezilya'da yolcu otobüsünde silahlı adam, 32 yolcuyu rehin aldı.

20.08.2019 15:02 Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı: 6'ncı yolcu da serbest bırakıldı.
Brezilya'da yolcu otobüsünde silahlı adam, 32 yolcuyu rehin aldı. Otobüsün bulunduğu otoyol tamamen trafiğe kapatıldı. Salınan 5 yolcudan sonra, 6'ncı yolcunun de saldırgan tarafından serbest bırakıldığı duyuruldu.

Rio de Janeiro'daki Rio–Niterói köprüsü üzerinde seyir halindeki otobüsteki silahlı adam, otobüsteki 32 yolcuyu rehin aldı. Otoyol tamamen trafiğe kapatılırken; 5 yolcunun serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Silahlı kişinin, 6'ncı yolcuyu da serbest bıraktığı belirtildi. Polisin, olay yerini kordon altına aldığı; silahlı adamın kimliğinin yüzündeki maske sebebiyle henüz belirlenemediği belirtildi.

Görüntü Dökümü
-------------------------------
-Otobüsün görüntüsü
-Trafikte bekleyen insanlar
-Saldırganın otobüs içerisindeki fotoğrafı

DGS Saati 14: 26 Tarihi 20.08.2019 - Haber Kodu : 190820102

-Yolcu otobüsünün görüntüsü



TEM Otoyolu, Brezilya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:46   Olur'da 700 bin liralık semt kütüphanesi açıldı
15:46   Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'li 3 belediyeye kayyum atanmasına tepki: Herkes haddini bilecek
15:46   200 yıllık değirmen, turizm öğrencilerinin uygulama restoranı olacak
15:46   90'lık ninelere doğum günü sürprizi
15:46   AK Parti Sözcüsü Çelik: "Maalesef bu belediye başkanları yine hukukun içerisinde hareket etmek...
15:46   Brezilya'da yolcuları rehin alan saldırganı keskin nişancılar etkisiz hale getirdi
15:46   İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor