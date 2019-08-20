Haberler» Güncel» Haber

Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı 6'ncı yolcu da serbest bırakıldı.

Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı 6'ncı yolcu da serbest bırakıldıBrezilya, (DHA)- Brezilya'da yolcu otobüsünde silahlı adam, 32 yolcuyu rehin aldı.

20.08.2019 15:18
Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı 6'ncı yolcu da serbest bırakıldı.
Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı 6'ncı yolcu da serbest bırakıldı
Brezilya, (DHA)- Brezilya'da yolcu otobüsünde silahlı adam, 32 yolcuyu rehin aldı. Otobüsün bulunduğu otoyol tamamen trafiğe kapatıldı. Salınan 5 yolcudan sonra, 6'ncı yolcunun de saldırgan tarafından serbest bırakıldığı duyuruldu.
Rio de Janeiro'daki Rio'Niterói köprüsü üzerinde seyir halindeki otobüsteki silahlı adam, otobüsteki 32 yolcuyu rehin aldı. Otoyol tamamen trafiğe kapatılırken; 5 yolcunun serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Silahlı kişinin, 6'ncı yolcuyu da serbest bıraktığı belirtildi. Polisin, olay yerini kordon altına aldığı; silahlı adamın kimliğinin yüzündeki maske sebebiyle henüz belirlenemediği belirtildi.
Brezilya'da silahlı bir kişi, otobüsteki yolcuları rehin aldı 6'ncı yolcu da serbest bırakıldı.

TEM Otoyolu, Brezilya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:42   Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya: "Akçakale Kudüs gibi olmadan harekat yapılmalıdır"
15:42   Osmangazi'ye modern bir pazar yeri daha
15:42   Motoru bozulan lastik bottaki kaçaklar milli sporcu sayesinde kurtarıldı
15:42   2 çocuk annesi, ameliyat edilmezse felç kalacak
15:42   DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU-TAMAMI FTP'DE
15:42   Öztrak: "Sınırlarımız terör yuvası haline geldi"
15:42   Brezilya'da silahlı bir kişi otobüs yolcularını rehin aldı