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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 141 kişi öldü

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti.

10.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:18
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 141 kişi öldü
BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 941'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 1930 artarak 17 bin 857'ye yükseldi.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.
Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Amerika, Brezilya, Güncel
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