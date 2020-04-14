Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti.

14.04.2020 23:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:44
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü
BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti.?
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 204 artışla 1532'ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 1832 artarak 25 bin 262'ye yükseldi.?
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.?
Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Amerika, Brezilya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Bakan Koca ’Filyasyon’ dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız Haberler
Bakan Koca 'Filyasyon' dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
ABD’yi koronadan sonra fareler de tehdit ediyor! Haberler
ABD'yi koronadan sonra fareler de tehdit ediyor!
Koronavirüsün merkez üssü ABD’de ölü sayısı 25 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de ölü sayısı 25 bini aştı
33 haftalık hamileyken koronaya yakalanan kadın komada doğum yaptı Haberler
33 haftalık hamileyken koronaya yakalanan kadın komada doğum yaptı
Haberler ›› Güncel ››Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:38: İsrail, Gazze sınırı yakınlarında 3 Filistinliyi gözaltına aldı - Haber 00:35: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi - Haber 00:34: TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak... - Haber 00:32: FLAŞ - Haber 00:32: Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına... - Haber 00:15: Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı - Magazin 23:29: Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü - Haberler 22:50: Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı - Haber