Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 627 kişi öldü

BUENOS Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 627 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 627 kişi öldü
16.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:41
BUENOS Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 627 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 627 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 43 bin 959'a, vaka sayısı da 20 bin 647 artarak 888 bin 271'e yükseldi.
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 181 bin 460 vaka ve 10 bin 767 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 728 kişinin ölümüne neden olan virüs, 80 bin 946 kişide görüldü.
Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke olmuştu.
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Sao Paulo, Brezilya, Güncel, Haber

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