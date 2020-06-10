Brezilya'da yaş gününü kutlayan çocuk manganda kurbanı oldu

Brezilya'da yaş gününü kutlayan çocuk manganda kurbanı olduBrezilya, (DHA) ? Brezilya'da 4'üncü yaş gününü kutlayan Enzo Maia, partiye davetsiz gelen bir kişi tarafından silahın ateşlemesiyle seken kurşunun başına isabet emesinin ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

10.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:05
Brezilya'da yaş gününü kutlayan çocuk manganda kurbanı oldu
Brezilya, (DHA) ? Brezilya'da 4'üncü yaş gününü kutlayan Enzo Maia, partiye davetsiz gelen bir kişi tarafından silahın ateşlemesiyle seken kurşunun başına isabet emesinin ardından hayatını kaybettiği belirtildi.
Brezilya'da 4'üncü yaşını kutlamak için düzenlediği parti ölümle sonuçlandı. Enzo Maia adlı çocuk ailesi ve arkadaşlarıyla kutladığı yaş günü partisine davetsiz olarak gelen Pedro Pedidor (21) adlı kişinin kemerindeki silahın yere düşerek ateş aldığı sırada seken kurşun tarafından hayatını kaybettiği öğrenildi. Enzo Maia'nın babası Douglas, doğum günü partisine davetsiz olarak gelen Pedidor'un olayın yaşandığı an meydana gelen karmaşa sırasında kaçmaya çalıştığını söyledi. Yere düşen silahtan seken kurşunun oğlunun başına isabet ettiğini söyleyen Douglas," Partiye davetsiz katıldı, alkollü bir hali vardı. Bize cehennemi yaşattı" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Brezilya’da yaş gününü kutlayan çocuk manganda kurbanı oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Brezilya, Enzo, Güncel, Haber

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