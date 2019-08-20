Haberler» Dünya» Haber

Brezilya'da yolcuları rehin alan saldırganı keskin nişancılar etkisiz hale getirdi

Brezilya'da yolcu otobüsündeki 32 yolcuyu rehin alan ve daha sonra 6 yolcuyu serbest bırakan saldırgan, keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi.

20.08.2019 15:38 Brezilya'da yolcuları rehin alan saldırganı keskin nişancılar etkisiz hale getirdi
Brezilya'da yolcu otobüsündeki 32 yolcuyu rehin alan ve daha sonra 6 yolcuyu serbest bırakan saldırgan, keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Niteroi Köprüsü'nde seyir halindeki bir otobüste silahlı saldırgan, 32 yolcuyu rehin aldı. İlerleyen saatlerde 6 yolcuyu serbest bırakan saldırgan, otobüsten dışarıya çıktığı anda keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar ise saniye saniye kaydedildi.
Saldırganın sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.


Brezilya, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
17:38   İtalya Başbakanı Conte istifasını açıkladı
17:28   İtalya Başbakanı Guiseppe Conte istifa edeceğini açıkladı
17:00   Yunanistan'da helikopter düştü: 1 ölü, 2 kayıp
16:59   Sony PlayStation, Örümcek Adam oyununun üreticisi Insomniac Games'i satın aldı
16:59   Görevden alınan Mızraklı: "Hukuk devleti ve demokrasiyle bağdaşmaz, halk iradesine saygısızlıktır"
16:53   Rusya'dan nükleer kaza konusunda uluslararası örgüte yanıt: Sizi ilgilendirmiyor
16:43   Timsah hava üssünün tellerine tırmanırken görüntülendi