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Brezilya'da yüzlerce mahkûm cezaevinden kaçtı

Brezilya'nın Sao Paolo kentinde bulunan 3 yarı açık cezaevinden yüzlerce mahküm kaçtı.

17.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:50
Brezilya'da yüzlerce mahkûm cezaevinden kaçtı

Brezilya 'nın Sao Paolo kentinde bulunan 3 yarı açık cezaevinden yüzlerce mahküm kaçtı. Brezilya'da faaliyet gösteren Lavanguardia medya portalının haberine göre koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri sebebiyle getirilen kısıtlamalardan sonra hapishanelerde isyan çıkmıştı.

Brezilya'nın ve Günay Amerika'nın en büyük kentleri arasında bulunan Sao Paolo yarı açık cezaevlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen yasaklardan sonra isyan başlamıştı. İsyan sonrasında birçok mahkümun hapishaneden kaçtığı, izinli olan mahkümların ise geri dönmediği açıklandı. Brezilya'da bulunan insan hakları haber sitesi Ponte'nin açıklamasına göre 1500 mahkumun kaçtığı ve Brezilya hükümeti tarafından tam sayının henüz açıklanmadığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hapishaneden kaçan mahkumlardan görüntüler


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Kaynak: DHA

Etiketler : Brezilya, Güncel

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