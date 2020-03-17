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Brezilya'da yüzlerce mahkum firar etti

Brezilya'da bulunan hapishaneden yüzlerce mahkum, korona virüsü salgınında oluşan kaos ortamını fırsata çevirerek firar etti.

17.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:11
Brezilya'da yüzlerce mahkum firar etti
Brezilya 'da bulunan hapishaneden yüzlerce mahkum, korona virüsü salgınında oluşan kaos ortamını fırsata çevirerek firar etti.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinin güneydoğusunda bulunan yarı açık cezaevinden yüzlerce mahkum firar etti. 2 bin 800 mahkumun bulunduğu hapishaneden firar eden mahkumların Mongagu şehrine doğru kaçtığı bildirildi.

Sao Paulo Eyalet Hapishanesi'nden yapılan açıklamada kaç mahkumun kaçtığını kesin olarak bilinmediği belirtildi. Öte yandan 174 mahkumun ise tekrardan yakalandığı duyuruldu. Mahkumların korona virüsü nedeniyle alınan tedbir ve yapılan kısıtlamalar nedeniyle firar ettikleri değerlendiriliyor.

Korona virüsü nedeniyle Paskalya Bayramı iptal edilmiş, ziyaretçilere kısıtlama getirilmişti. - BRASILIA

Kaynak: İHA

Etiketler : Sao Paulo, Brezilya, 3. Sayfa

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