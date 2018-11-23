Brezilya'daki 8 Bin 300 Doktor Küba'ya Geri Dönüyor

23 Kasım 2018 Cuma 13:05



23 Kasım 2018 Cuma 13:05

Küba, Brezilya ile 5 yıl önce yapılan anlaşmanın Brezilya'da devlet başkanlığına sağ kanattan Jair Bolsonara'nın seçilmesinin ardından bozulması üzerine, Brezilya'nın geri kalmış bölgeleri ve yerli kasabalarında görev yapan doktorları geri çağırdı.Küba hükümeti ülkeye döviz geliri sağlamak için, ücretlerinin Küba hükümetine ödenmesi şartıyla dünyada 60 kadar ülkeye doktor gönderiyor. Küba'da aylık 100 doların altında maaş alan doktorlar hükümetin isteğiyle yurt dışında çalışmaya gönderiliyor. Yurt dışında çalışan doktorlar çalıştıkları ülkeye eşlerini götüremiyor. Doktorların maaşları doğrudan Küba hükümetine ödeniyor. Buna rağmen yurt dışında çalışan doktorlar ülkelerindeki maaşlarından çok daha fazlasını kazanıyor.Brezilya 5 yıl önce başlattığı 'Daha Fazla Doktor' projesiyle Küba'dan doktor talebinde bulundu. Küba, bulunun üzerine Brezilya'ya 8 bin 300 doktor gönderdi. Küba hükümeti, gittikleri ülkelerde kalmamaları için doktorların ailelerini götürmelerini engelledi.Ancak Brezilya'da sağ kanattan başkan seçilen Jair Bolsonara Kübalı doktorları esir işçiler olarak niteleyerek maaşların doğrudan doktorların kendilerine ödenmesi şartıyla çalışmaya devam edeceğini, isteyen doktorlara vatandaşlık vereceğini, ailelerini de getirebileceklerini, kendilerine barınma da temin edeceğini söyledi. Dünya Sağlık Teşkilatı da doktorların maaşlarını Küba hükümeti yerine çalışanlara verilmesi şartını ileri sürdü. Küba bu gelişme üzerine 8 bin 300 doktoru geri çağırdı.Brezilya hükümeti, bu ay sonuna kadar ülkeyi terk edecek Kübalı doktorların yerine Brezilyalı doktorların atanması için acil eylem planı başlattı. Sağlık uzmanları Brezilya hükümetinin Kübalı doktorlardan boşalan yerleri dolduramayabilecekleri konusunda endişe duyduklarını söyledi.Küba hükümeti, Brezilya'nın doktor başına ödediği 2 bin 400 poundluk maaşın yüzde 75'ini kendisi alıyordu. Doktorların barınma ve gıda giderleri de Brezilya tarafından karşılanıyordu.Brezilya'da 3 yıl geçiren 30 yaşındaki doktor Yanet Rosales Rojas Brezilya'da kazandığı paranın Küba kazandığının 10 katı olduğunu söyledi.Küba geçtiğimiz yıl 67 ülkede çalışan 18 bin doktordan 11 milyar dolar döviz kazandı. Turizmden kazandığı paranın ise 3 milyar dolar olduğu ifade edildi. Kübalı doktorlar ülkelerinin Brezilya anlaşmazlığı konusunda iki ateş altında kaldıklarını söylüyor. - HAVANA