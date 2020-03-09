Menü
Haberler ›› Güncel ››Brezilya'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 42'ye yükseldi - Güncel

Brezilya'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 42'ye yükseldi

Brezilya'nın güneydoğusundaki şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 42'ye çıktı.

09.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:32
Brezilya'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 42'ye yükseldi

Brezilya 'nın güneydoğusundaki şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 42'ye çıktı.

Brezilya basınında yer alan habere göre, Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, Sao Paulo eyaletinin Guaruja, Santos ve Sao Vicente kentlerinde geçen haftadan bu yana devam eden yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı kaydedildi.

Açıklamada, sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 42'ye yükseldiği bildirdi. Kayıp kişilerin sayısı ise 36 olarak açıklandı.

Geçen hafta yapılan açıklamada 27 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Bölgede geçen haftadan bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Brezilya, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap Güncel
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim Güncel
Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir