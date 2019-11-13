Haberler » Güncel » Brezilya'daki Venezuela Büyükelçiliğine saldırı - Haber

Brezilya'daki Venezuela Büyükelçiliğine saldırı

Venezuela'nın Brasilia Büyükelçiliği, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido taraftarlarınca saldırıya uğradı.

13.11.2019 21:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:52Brezilya'daki Venezuela Büyükelçiliğine saldırı
'nın Büyükelçiliği, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido taraftarlarınca saldırıya uğradı.
Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkelerinde yayın yapan Telesur televizyonunun internet sitesinde yer alan haberinde, kimliği belirsiz kişilerce 'daki elçiliğe düzenlenen saldırının arkasında Guaido taraftarlarının olduğu belirtildi.
Avrupa'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Yvan Gil, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki büyükelçiliklerinin saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Kimliği belirsiz gruplar elçiliğimizi işgal ediyor." ifadesini kullandı.
Gil, elçiliklerine yapılan saldırının, Viyana Sözleşmesi ilkelerinin açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, Brezilyalı yetkililerden uluslararası anlaşmalara saygı göstermeleri çağrısında bulundu.
"Bolsonaro'dan personelimizin güvenliğini sağlamasını istiyoruz"
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da Twitter hesabından saldırıyı kınadı. Arreaza, şu ifadeleri kullandı:
"Brasilia'daki Venezuela Büyükelçiliğimiz sabah saatlerinde aşırı sağ gruplar tarafından işgal edildi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'dan Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesine saygı duymasını ve personelimizin güvenliğini sağlamasını istiyoruz."
Brezilyalı milletvekilinden saldırıya karşı koymayan polise eleştiri
Brezilya yerel basınında çıkan haberlerde de sabah saatlerinde kimliği belirsiz 20 kişinin duvarı atladıktan sonra elçiliğe girdiği bildirildi.
Haberlerde, Brezilya İşçi Partisi (PT) milletvekili Paulo Pimenta'nın, büyükelçiliğe yapılan saldırıya karşı koymayan polisi eleştirdiği ses kayıtlarına da yer verildi. Ses kaydına göre Pimenta, "Büyükelçilik şafak vakti bir grup Brezilyalı ve Venezuelalı tarafından kuşatıldı. Federal polis ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin saldırganlara müdahale etmek yerine onların elçiliğe girişini kolaylaştırdığına dair göstergeler var." ifadelerini kullanıyor.
Bu arada, Venezuela'daki NTN24.com internet sitesinin haberinde, Venezuela muhalefetinin 16 Kasım'da yeniden sokaklara ineceği belirtildi.
Haberde, Venezuela'nın Brezilya'daki büyükelçiliğini işgal eden grubun sözcüsünün, "Bugün Brezilya'daki Venezuela Büyükelçiliğinin yetkilileri, Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdı ve müttefiklerine elçiliğin erişimini açtı. Bu girişimi kutluyoruz. Muhalefetin 16 Kasım'da Guaido lehine yapmayı planladığı gösteriye katılmaları için insanları davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Guaido'nun bu ülkenin büyükelçisi olarak atadığı Maria Teresa Belandria da elçilikteki yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, kendisinin meşru büyükelçi olduğunu duyurdu. Belandria açıklamasında, "Brezilya'daki Venezuela Büyükelçiliğinden bir grup yetkili, Başkan Juan Guaido'yu meşru başkan olarak tanıdıklarını bildirmek için bizimle iletişime geçti. Büyükelçiliğe izin dahilinde girdiklerini ve büyükelçiliği yasal olarak bize devretmek istediklerini belirttiler." ifadelerini kullandı.
Belandria daha sonra Venezuela TV'ye verdiği röportajda, büyükelçiliği korumak için Brezilya hükümetiyle iş birliği içerisinde çalışarak gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

Venezuela, Brasilia, Brezilya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:10 ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, Avrupa'nın artık...
23:08 Türk akademisyen Akın'a, BM Nüfus Fonu ödülü
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da buluştu
23:06 Erdoğan: "(Suriyeli sığınmacılar) Yaptığımız yatırım 40 milyar dolar, Avrupa'dan bize gelen ise...
23:06 Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve...
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
22:49 Heyetler arası görüşmede MHP'li İsmail Faruk Aksu da yer aldı
22:25 Erdoğan-Trump görüşmesi Twitter gündemine damga vurdu
22:22 Erdoğan-Trump görüşmesinde "terörle mücadele" dosyası dikkat çekti
22:01 Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı etikete Twitter sansür uyguladı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 23:10:28