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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek, "Basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı" dedi. Brezilya'da binlerce kişi Bolsonaro'nun virüsü hafife alan açıklamalarına tepki gösterdi.

25.03.2020 22:31 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:50

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 20 bin insan hayatını kaybetti. Tüm dünya ölümcül virüse karşı tedbirlerini artırırken, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ölümcül virüsü hafife alan sözleri büyük tepki çekti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek, virüs için "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı" ifadesini kullandı.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Bolsonaro, ülkesinin ulusal televizyon programında yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını hafife alan açıklamalarda bulundu.

Bolsonaro, halka panik yapmamaları çağrısında bulunarak, "Normale dönmeliyiz. Toplu ulaşım yasağı ve kitlesel ev hapsi, koronavirüs tedbirlerine dahil edilmemeli." ifadelerini kullandı.

"OKULLAR KAPATMAK İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

Okulları ve marketleri kapatmanın anlamsız olduğunu dile getiren Bolsonaro, "Salgın 60 yaş ve üzeri insanları daha çok etkiliyor, okulları kapatmak için hiçbir neden yok." dedi. Bolsonaro, bazı medya kuruluşlarını "korku yaymakla" suçladı.

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemleri daha önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro, 18 Mart'ta ise maske takan bazı bakanlarıyla birlikte yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için alınan acil durum tedbirlerini, ekonomiyi ve dar gelirli aileleri desteklemek amacıyla mali yardım paketini duyurmuştu.

Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti.

Brezilya'da dün binlerce kişi, Bolsonaro'nun koronavirüsü hafife alan açıklamalarına tepki gösterdi. Evlerinin balkonlarına çıkan birlerce kişi, gerekli önlemleri almamakla suçladığı Bolsonora'yı tencere tava çalarak protesto etti.

Brezilya'da, Kovid-19 nedeniyle 47 kişi öldü, 2 bin 274 vaka tespit edildi.

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NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar 20 bin kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde toplam vaka sayısı ise 460 bini geçti.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için ’Basit bir grip’ dedi
Etiketler: Brezilya, Dünya, Güncel

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Jair Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için 'Basit bir grip' dedi

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