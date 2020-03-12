Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun İletişim Sekreteri'nin Kovid-19 taşıdığı tespit edildi
BUENOS ABD Başkanı Donald Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun katıldığı görüşmelerde bulunan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edildi.
12.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:10
BUENOS ABD Başkanı Donald Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun katıldığı görüşmelerde bulunan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edildi.
Brezilya basınında çıkan habere göre, geçen hafta Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago adlı yerleşkesinde ABD ve Brezilya Devlet Başkanlarının katıldığı görüşmelerde yer alan Wajngarten'de Kovid-19 virüsü bulunduğu belirlendi.
Sekreterinde virüsün çıkmasının ardından Bolsonaro'nun da Kovid-19 testi yaptırdığı öğrenildi.
Wajngarten, ABD ve Brezilya devlet başkanlarının görüştüğü toplantılara, akşam yemeğine katılmış ve Instagram hesabından Trump ve ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Mike Pence ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.
Brezilya basınında çıkan habere göre, geçen hafta Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago adlı yerleşkesinde ABD ve Brezilya Devlet Başkanlarının katıldığı görüşmelerde yer alan Wajngarten'de Kovid-19 virüsü bulunduğu belirlendi.
Sekreterinde virüsün çıkmasının ardından Bolsonaro'nun da Kovid-19 testi yaptırdığı öğrenildi.
Wajngarten, ABD ve Brezilya devlet başkanlarının görüştüğü toplantılara, akşam yemeğine katılmış ve Instagram hesabından Trump ve ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Mike Pence ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Brezilya, Fabio, Güncel
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